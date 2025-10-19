نشست رایزنان فرهنگی ایران به منظور هم‌افزایی در گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و تقویت سیاست های فرهنگی، با حضور رایزنان فرهنگی اعزامی به برخی کشورهای خارجی در بنیاد سعدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست گفت: گسترش زبان و ادبیات فارسی، از اولویت‌های اصلی رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور خواهد بود.

ایمانی‌پور با بیان اینکه ­منظور از ایران، ایران فرهنگی است، افزود: بهترین مسیر برای گسترش گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش آموزش زبان فارسی است و هر فارسی‌آموز نقش سفیر ایران را ایفا می‌کند.

غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی هم با بیان اینکه زبان و ادبیات، یکی از عناصر فرهنگ است، افزود: زبان فارسی، فرهنگ ساز و وسیله انتقال فرهنگ است؛ به ویژه در کشوری مانند ایران که سابقه چندهزار ساله دارد و از معدود کشورهایی است که چند هزار سال با یک زبان برقرار مانده‌است .

رئیس بنیاد سعدی افزود: یکی از سرمایه‌های مهم فرهنگی ایران، ادبیات آن است و وظیفه ما حفظ این سرمایه از طریق آشنایی با آثار ادبی و تلاش برای گسترش آنهاست.

رایزنان فرهنگی ایران نیز در این نشست، گسترش زبان فارسی در خارج از کشور را از مهم‌ترین برنامه‌های کاری خود برشمردند.

در حاشیه این نشست هم آثار تألیفی بنیاد سعدی در حوزه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان خارج از کشور به نمایش گذاشته شد.