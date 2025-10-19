سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی در طرح توسعه میدان میوه و ترهبار ایلام
طرح توسعه میدان میوه و ترهبار شهر ایلام با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی و با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ بر اساس توافق انجامشده، ۲۵۰ میلیارد تومان از اعتبار این طرح توسط شهرداری ایلام و ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر توسط سرمایهگذار بخش خصوصی تأمین خواهد شد.
سرمایهگذار طرح با اشاره به برخی چالشهای موجود، از جمله مشکل راه دسترسی به میدان میوه و ترهبار، خواستار تسریع در رفع این موانع از سوی شهرداری شد تا روند اجرای طرح بدون وقفه ادامه یابد.
«افشین مظفری» شهردار ایلام، با تأکید بر پیگیری این موضوع گفت: در تلاش هستیم تا با همکاری اداره راهداری و شورای ترافیک، مشکلات مربوط به مسیر دسترسی را برطرف کنیم تا پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.
همچنین فریدون همتی، نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام حمایت از اجرای این طرح، عنوان کرد: تمام ظرفیتهای موجود برای تسریع در تکمیل پروژه میدان میوه و ترهبار ایلام بهکار گرفته خواهد شد.
بر اساس اعلام مسئولان، این طرح پس از تکمیل میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار میوه و ترهبار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.