وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۸ هزار و ۱۵۹ نفر رسیده است.

آمار شهدای غزه به ۶۸ هزار و ۱۵۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۱۵۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۱۸ شهید به بیمارستان منتقل شده است؛ که ۱۰ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند و ۸ نفر نیز به طور مستقیم از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. همچنین در این مدت ۳ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۳۵ نفر به شهادت رسیده و ۱۴۶ نفر دیگر زخمی شدند.

از زمان برقراری آتش بس غزه، ۱۵ پیکر گمنام نیز از سوی اشغالگران تحویل گرفته شده است تا در مجموع ۱۵۰ پیکر تحویل گرفته شود.