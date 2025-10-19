هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته رویینگ آقایان و بانوان به میزبانی ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مسابقات دو روزه ۱۱ استان کشور و ۳۵ ورزشکار بمدت دو روز در سد شهر جایی ارومیه در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت

این مسابقات با شعار ورزش تجلی غرور ملی ادامه دار خواهد شد و روز پنچ شنبه هم روئینگ بخش آقایان آغاز خواهد شد

نفرات برتر این مسابقات به تیم‌های پایه انتخابی تیم ملی روئینگ کشور دعوت خواهند شد.

در این رقابتها تیمهایی از آذربایجان غربی و شرقی -بندر انزلی- مازندران -تهران-توابع تهران -زنجان -البرز -هرمزگان -خوزستان وکردستان حضور دارند.