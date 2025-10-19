به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ داریوش حسن نژاد گفت: حجم کل مخزن سد‌های مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است که سد خان آباد الیگودرز با ۱۰۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم و سد‌های ایوشان و خان آباد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۸ و ۳۳ درصدکاهش داشته‌اند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۰ درصد از مخازن سد‌های لرستان پر است، افزود: حجم آب موجود در پشت سد‌های استان ۲۰.۶۳ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: همچنین مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۸ متر مکعب بر ثانیه و آب خروجی ۱.۹۵ متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است.

حسن نژاد تاکید کرد: با توجه به کاهش قابل ملاحظه حجم آب موجود پشت سد‌ها و مصارف بالای آب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی،همکاری کشاورزان در رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی ضرورت دارد.