دانش آموزان مصدوم سانحه رانندگی در ارومیه ، بصورت سرپایی درمان و مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پس دریافت گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس سرویس مدرسه غیردولتی دانشمند ناحیه یک ارومیه با یک دستگاه خودرو ریو در میدان درستکار، مدیرکل آموزش و پرورش بهمراه مشاور وزیر آموزش و پرورش سرکار خانم مظفر بلافاصله پس از دریافت گزارش، با حضور در اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) پیگیر آخرین وضعیت دانش آموزان حادثه دیده شدند.

در این حادثه که ۹ نفر از دانش آموزان به بیمارستان اعزام شده بودند بصورت سرپایی معاینه و درمان شدند و خوشبختانه برای هیچ کدام از این دانش آموزان مشکلی جدی بوجود نیامده و پس از معاینات پزشکی مرخص شدند و هیچ گونه نگرانی‌ای وجود ندارد.