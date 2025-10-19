سرطان سینه نخستین علت مرگ ناشی از سرطان در بانوان است که خود مراقبتی، معاینه مستمر و غربالگری منظم از سنین جوانی، ضروری است.

آیا سرطان سینه در مراحل اولیه قابل شناسایی و کنترل است؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس سلامت میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: سرطان سینه یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت زنان در جهان و کشور است و با وجود پیشرفت‌های درمانی، همچنان بسیاری از مبتلایان به‌دلیل تأخیر در تشخیص، جان خود را از دست می‌دهند.

نرگس باباخانی افزود: این بیماری در مراحل اولیه قابل شناسایی و کنترل است و هر چه زمان تشخیص زودتر باشد، درمان موفق‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.

او با تأکید بر نقش سبک زندگی سالم گفت: پرهیز از مصرف دخانیات، کنترل وزن، جلوگیری از چاقی و داشتن تغذیه سالم از مهم‌ترین اصول پیشگیری از این سرطان به شمار می‌رود و رعایت این موارد می‌تواند به‌طور چشمگیری احتمال ابتلا را کاهش دهد.

کارشناس سلامت میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به ضرورت خودمراقبتی تاکیدکرد: با شروع سن ۳۰ سالگی تا ۷۰ سالگی، علاوه بر خودمعاینه، معاینه توسط ماما یا پزشک نیز ضرورت دارد و در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی همدان، این امکان برای بانوان بدون محدودیت فراهم است.

باباخانی تصریح کرد: در صورت مشاهده مورد مشکوک، همکاران ما طبق پروتکل‌های بهداشتی، ماموگرافی یا سونوگرافی را برای فرد درخواست خواهند کرد تا روند بررسی‌ها دقیق‌تر ادامه یابد.

او انجام ماموگرافی پایه در ۴۰ سالگی را یکی از ارکان مهم غربالگری دانست و گفت: این اقدام حتی در صورت طبیعی بودن شرایط ظاهری، یک نقطه مرجع مهم برای مقایسه‌های سال‌های بعد محسوب می‌شود.

کارشناس سلامت میانسالان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اهمیت سابقه خانوادگی تاکید کرد: اگر خانمی در بستگان درجه یک یا دو از سمت مادری یا پدری، فردی مبتلا به سرطان پستان دارد، باید ۱۰ سال زودتر از سن ابتلای آن فرد، برای غربالگری و تصویربرداری اقدام کند.

باباخانی از بانوان خواست غربالگری را به تعویق نیندازند؛ چون زمان در سرطان سینه یک عامل تعیین‌کننده است.