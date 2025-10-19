مراکز عرضه دام و بازار‌های سنتی و صنعتی دواب شهرستان میاندوآب به دلیل شیوع بیماری تب برفکی به مدت ۲ هفته تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی تعطیلی موقت بازار‌های دواب شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار و با موضوع کنترل شیوع بیماری تب برفکی برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میاندوآب در این جلسه با اعلام خبر شیوع بیماری تب برفکی در سطح استان آذربایجان غربی گفت: متاسفانه شاهد شیوع سویه جدیدی از تب برفکی در تعدادی از استان‌های کشور هستیم که در صورت عدم کنترل خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت بر همین اساس طبق مصوبات کارگروه پدافند غیرعامل آذربایجان غربی، فعالیت تمامی مراکز عرضه دام و بازار‌های دواب سنتی و صنعتی شهرستان به مدت ۲ هفته تعطیل اعلام شده و همزمان با تعطیلی بازار‌های دواب، ورود و خروج دام به شهرستان نیز ممنوع خواهد بود.

محمد جعفری با اشاره به اهمیت واکسیناسیون تب برفکی در تغذیه و سیستم ایمنی بدن دام‌ها افزود: انتظار داریم شبکه دامپزشکی شهرستان اهتمام ویژه‌ای نسبت به تامین واکسن برای جلوگیری از شیوع و بروز این بیماری در بین دام‌ها داشته باشد.

وی در خاتمه سخنان خود از دامداران خواست از هرگونه جابجایی دام بدون اخذ مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای و ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه بیماری دامی با کارشناسان شبکه دامپزشکی میاندوآب تماس بگیرند.