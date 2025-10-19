مراسم قرعه‌کشی بیست و یکمین دوره عمره دانشجویی با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حج و زیارت در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با هدف فراهم کردن امکان زیارت خانه خدا برای دانشجویان برگزار و طی آن، مراحل ثبت‌نام و اعزام به این سفر معنوی تشریح شد تا دانشجویان بتوانند از این فرصت ارزشمند بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، این سفر را یکی از شیرین‌ترین و ماندگارترین تجربه‌های زندگی انسان دانست که موجب تقویت ایمان و آرامش قلبی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به استقبال گسترده دانشجویان از سفر عمره گفت: اشتیاق دانشگاهیان برای حضور در این سفر وصف‌ناپذیر است. اگر شرایط مالی برای همه فراهم بود، اکثر دانشجویان در این برنامه ثبت‌نام می‌کردند.

وی افزود: امسال با وجود اختصاص ۸ هزار ظرفیت به دانشجویان، تعداد ثبت‌نام‌ها ۱۵ برابر ظرفیت بوده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان همچنین تأکید کرد: هدف این است که دانشجویان اعزام‌شده، نایب‌الزیاره دیگران باشند و از معنویت این سفر بهره‌مند شوند. امیدواریم این تجربه معنوی به گسترش فضای روحانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کمک کند.

طبق اعلام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، ۱۲۲ هزار نفر برای عمره دانشجویی ثبت‌نام کرده‌اند که از میان آنها ۸ هزار نفر اعزام خواهند شد. این سفر از ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا ۲۷ آذر ادامه خواهد داشت.

نخستین کاروان عمره دانشجویی از دوره بیستم، پس از وقفه‌ای ۹ ساله، دوم بهمن‌ماه سال گذشته از مشهد و تهران راهی سرزمین وحی شدند. در آن دوره، ۱۳۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند و طی مراسم قرعه‌کشی، اسامی بیش از چهار هزار نفر برای اعزام اعلام شد.