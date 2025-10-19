پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به خنثیشدن فتنههای متعدد پس از انقلاب در مناطق مختلف کشور، نقش نیروهای انتظامی و مردمی با روحیه انقلابی را در این زمینه کلیدی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار قاسم رضایی در نشست صمیمی با دانش آموختگان دوره ۴۶ و دانشجویان دوره ۳۶ کاردانی به موضوع تربیت و بندگی اشاره و بر نقش محوری مراکز آموزشی و دانشگاهها در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی تأکید کرد.
وی هدف اصلی خلقت را بندگی خداوند دانست و خاطرنشان کرد: دانشگاهها و پادگانها باید فنون خدمت به بندگان خدا و زمینهسازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) را آموزش دهند.
سردار رضایی با اشاره به تأسیس دانشگاه امام حسن مجتبی (ع) به عنوان عبادتگاهی برای زمینهسازی ظهور، بر لزوم خروجیهای متعهد و انقلابی از این مراکز تأکید کرد و خودسازی فردی و معنوی را از ارکان این مسیر برشمرد.
وی با تأکید بر اهمیت قدرشناسی از فرصتها و فضای عبادتگاهی، یادگیری علوم و فنون مختلف را بخشی از فرایض دینی خواند و بر نقش توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار (ع) در روشنشدن مسیر بندگی تأکید کرد.
این مقام ارشد انتظامی نماز و انضباط را از ارکان تربیت فردی و اجتماعی دانست و گفت: برنامههای آموزشی را میبایست متناسب با نیازهای جامعه طراحی کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش بیبدیل نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملی، مشروعیت این نهادها را منوط به اتصال به ولایت فقیه عنوان و اظهار داشت: فرماندهان و رهبران نظامی نمایندگان واقعی امام زمان (عج) هستند و پیروی از آنان ضروری است.
سردار رضایی بر نقش کلیدی ولایت فقیه در حفظ نظام در برابر بحرانها و فتنههای داخلی و خارجی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان و ولایت توانسته بر همه مشکلات فائق آید.
وی بر اهمیت پاسداری از فرهنگ سازمانی، تعصب به لباس، دین، وطن، و خانواده تأکید کرد و گفت: غیرت مردان باید نسبت به خانواده و ارزشهای دینی و ملی حفظ شود.
سردار رضایی با تاکید بر اهمیت نماز و معنویت عنوان کرد: تهدید اصلی کشور، باورهای خدایی و معنوی است که باید محافظت شوند و وظیفه نیروهای انتظامی، پاسداری از دستاوردهای انقلاب، ارزشها و باورهای دینی است و آنان باید همچنان در مسیر مجاهدت و حفاظت از این ارزشها باقی بمانند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان بر ضرورت تقویت ایمان، بصیرت، روحیه انقلابی و وحدت در برابر دشمن تأکید و تصریح کرد: خودسازی، ایثار و خدمت به مردم از ارکان اصلی قرارگیری در مسیر ظهور است.