ایجاد مرکز نوآوری تخصصی، مهمترین برنامه توسعهای جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون جهاد دانشگاهی کشور و رئیس سازمان تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش بنیانِ جهاد دانشگاهی در برنامهی پرسمان صدا و سیمای استان گفت: این مرکز با تمرکز ویژه بر صنعتی سازی ظرفیتهای منطقهای است و به طور خاص بر فرآوری و توسعه محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی بومی استان مانند زعفران، زرشک و عناب متمرکز خواهد بود.
فرزام افزود: جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با ساماندهی نیروهای جوان و دانشگاهی برای ورود به عرصه کسب وکارهای دانش بنیان برای پیشرفت استان گام بر میدارد.
وی گفت: در راستای توسعه بازار برونمرزی، حضور فعال در نمایشگاه ایران-افغانستان به عنوان یک راهبرد مهم تعریف شده است و این حضور برای رایزنی مستقیم با تجار افغانستانی جهت توسعه بازار محصولات دانشبنیان استان طراحی شده است.
معاون جهاد دانشگاهی کشور افزود: استان خراسان جنوبی دارای موقعیت ویژهای در کشور است و از نظر تعداد دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) جزو استانهای تراز اول محسوب میشود؛ این جمعیت، مهمترین سرمایه آینده استان است.
فرزام گفت: با وجود این منبع عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده، این ظرفیت در معرض خطر هدررفت است و از سرمایهگذاران و مسئولین دعوت میشود با ایجاد فرصتهای شغلی، کارخانهها و واحدهای مولد در استان، از این جوانان حمایت کنند تا از خسران بزرگ اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری نخبگان جلوگیری شود.