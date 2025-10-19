پخش زنده
امروز: -
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در اولویتهای تخصیص ارز وزارتخانه دخیل نیست و هیچ فرد یا گروهی در تصمیمگیریها دخالت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا گچپززاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در اولویتهای تخصیص ارز وزارتخانه دخیل نیست و هیچ فرد یا گروهی در تصمیمگیریها دخالت ندارد. تنها بر حسب نظر و اولویت اعلام شده وزارتخانهها و بر اساس منابع بودجه، تامین ارز انجام میشود.
عمده ارز ترجیحی برای وزارت جهاد کشاورزی است؛ وزارتخانههای دیگر در حوزه تخصیص ارز، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت هستند.