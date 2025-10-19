مستند «اکتبر در پاریس» با نگاهی به جنایت فرانسه در سرزمین الجزایر، امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر، نخستین مستند ساخته شده درباره سرکوب خونین تظاهرات الجزایری‌ها در پاریس در سال ۱۹۶۱ به دست پلیس ملی فرانسه است؛ جایی که صدای اعتراض هزاران الجزایری در قلب پاریس با گلوله و سرکوب خاموش شد.

مستند «اکتبر در پاریس» که در همان روز‌ها به‌صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده بود، سال‌ها در توقیف ماند و سرانجام در سال ۲۰۱۱ اجازه اکران عمومی یافت.

مستند «اکتبر در پاریس»؛ امشب ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن فردا، ساعت ۱۴ روی آنتن می‌رود.