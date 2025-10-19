مدیر حج و زیارت استان قم با اشاره به آغاز پیش ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع همزمان با سراسر کشور از دو هفته گذشته در قم گفت: ثبت نام از دارندگان اسناد حج تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آقای ابوالفضل نوفرستی به پیش بینی اعزام بیش از ۲ هزار نفر از هم استانی‌ها به سرزمین وحی اشاره کرد و افزود: دارندگان فیش حج تمتع می‌توانند از راه مراجعه به دفاتر زیارتی استان یا ورود به سامانه my.haj.ir اطلاعات خود را به روز رسانی و پیش ثبت نام را نهایی کنند.

وی با بیان اینکه اولویت انتخاب کاروان با افرادی است که زودتر ثبت نام خود را نهایی کنند از دارندگان فیش حج تمتع خواست؛ هرچه سریع‌تر نسبت به نهایی شدن ثبت نام خود اقدام نمایند.

مدیر حج و زیارت استان همچنین از آغاز ثبت نام حج عمره از دو ماه قبل خبر داد و افزود: اشخاص دارای فیش عمره می‌توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی و یا از راه سامانه‌های حج، ثبت نام خود را نهایی نمایند.

آقای نوفرستی گفت: برای ماه آینده ۵ کاروان حج عمره به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.