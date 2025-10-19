به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا در جلسه ستاد دیه استان که با حضور رئیس زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیر ستاد دیه استان برگزار شد، گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی کشور و تحقق کاهش جمعیت کیفری استان، در نیمه نخست سال جاری ۱۱۱ زندانی مالی جرایم غیرعمد در استان آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

وی اضافه کرد: از این تعداد، ۷۵ نفر به دلیل محکومیت مالی و ۳۶ نفر نیز به علت بدهی مهریه و نفقه به حبس محکوم شده بودند که با کمک ستاد دیه آزاد شدند.