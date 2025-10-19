پخش زنده
رییس کل دادگستری استان قزوین از آزادی ۱۱۱ زندانی جرایم مالی غیر عمد با ۳۳۷ میلیارد تومان بدهی در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا در جلسه ستاد دیه استان که با حضور رئیس زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و مدیر ستاد دیه استان برگزار شد، گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی کشور و تحقق کاهش جمعیت کیفری استان، در نیمه نخست سال جاری ۱۱۱ زندانی مالی جرایم غیرعمد در استان آزاد و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتهاند.
وی اضافه کرد: از این تعداد، ۷۵ نفر به دلیل محکومیت مالی و ۳۶ نفر نیز به علت بدهی مهریه و نفقه به حبس محکوم شده بودند که با کمک ستاد دیه آزاد شدند.