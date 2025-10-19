به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان گفت: پخت نان کامل از دوسال پیش با ورود به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قانون تبدیل شد، اما موانعی باعث شده تا مسیر همه گیری پخت نان به کندی پیش رود.

فرید نقشینه افزود: آرد دولتی همچنان در سامانه خرید آرد کشور برای استان اصفهان فعال نشده ونرخ گذاری نان کامل هم دوسالی است محقق نشده است.

وی گفت: طبق قانون قرار بود تا سال ۱۴۰۳ در هر استان یک تا سه کارخانه آرد کامل تولید کنند که این هم محقق نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر از ۴۴۰ کارخانه تولید آرد در کشور ۱۱۰ واحد مجوز تولید آرد کامل گرفته‌اند.

مریم آقابابایی کارشناس بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نان کامل از سبوس و جوانه و تمام قسمت‌های گندم تشکیل شده و باعث جلوگیری از بیمار‌های فشار، دیابت وقلبی و عروقی می‌شود.