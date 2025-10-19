به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شهرام مومنی گفت: عصر امروز با گزارش حریق سواری سوناتا در پارکینگ یک آپارتمان ۵ طبقه در محله منظریه رشت، ۱۰ آتش نشان با ۳ خودروی اطفایی و عملیاتی، به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود درب‌های ضد دود در ساختمان، دود ناشی از حریق به داخل واحد‌های آپارتمانی نفوذ نکرد، افزود: این حادثه خسارت جانی نداشت.

مومنی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، گفت: آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش سوزی، مکان حریق را ایمن سازی کردند.