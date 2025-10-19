معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: درخواست هفت دوربین به سازمان ارسال شده که در مراحل تامین اعتبار بوده و به زودی نصب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، امین قوامی گفت: جانمایی جایگاه‌های پلیس راه در این استان توسط راهداری و پلیس در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر ۶ جایگاه پلیس راه آماده شده و بعد از جانمایی راهداری‌های شهرستانی آمادگی نصب این جایگاه‌ها را دارند.

معاون راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از این ایستگاه‌ها در محور لردگان به سمت ایذه جانمایی شده و مابقی توسط همکاران پلیس راه جانمایی شده و هر جایی لازم باشد نصب می‌شود.

قوامی ادامه داد: آیتم‌هایی مانند تعداد تصادفات، حادثه‌خیز بودن نقاط در مسیر در کمیسیون مطرح می‌شود و پس از پیگیری از تهران توسط سازمان راهداری تامین اعتبار صورت می‌گیرد و ایستگاه پلیس راه احداث خواهد شد.

وی گفت: تیم پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و راهداری دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده و در واقع مکمل هستند، بنابراین سعی می‌شود ایستگاه‌ها در کنار هم نصب شود.

معاون راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نصب دوربین از وظایف ذاتی راهداری است افزود: در همین راستا درخواست هفت دوربین به سازمان ارسال شده که در مراحل تامین اعتبار بوده و به زودی نصب خواهد شد.