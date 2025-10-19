پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا برزگر، نماینده وزن ۷۰- کیلوگرم تیم کوراش دختران ایران، در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین، موفق به کسب مدال برنز شد.
وی در نخستین دیدار خود با عملکردی درخشان، حریف فیلیپینی را با ضربه فنی شکست داد، اما در ادامه، در مرحله نیمهنهایی برابر نماینده قرقیزستان با اختلاف دو امتیاز نتیجه را به یامباش واگذار و به مدال برنز این رقابتها بسنده کرد.