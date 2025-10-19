به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی جوانان که به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، یوسف باغچقی، نماینده وزن ۶۵- کیلوگرم کشورمان، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با غلبه بر وایبهاو اوهری از هند، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

وی در ادامه با پیروزی برابر نماینده افغانستان، به فینال رقابت‌ها رسید. در دیدار پایانی، باغچقی مقابل نماینده ازبکستان قرار گرفت و با وجود تلاش فراوان، نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره و عنوان نائب‌قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.