تیم هندبال دختران خراسان رضوی با پیروزی مقابل خراسان شمالی به جمع ۸ تیم برتر هندبال کشور راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست تیم هندبال دختران خراسان رضوی گفت: در ادامه مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای ورزشی کشور به میزبانی یاسوج، امروز تیم هندبال دختران خراسان رضوی موفق شد با عملکرد عالی تیم خراسان شمالی را با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ شکست دهد.

اعظم حسن‌ زاده افزور: در نیمه نخست این دیدار نیز خراسان رضوی با نتیجه ۱۱ بر ۷ پیش افتاده بود.

وی گفت: همچنین در پایان این دیدار، نمایندگان خراسان رضوی در پویش پرتاب پنالتی ۷ متر نیز به پیروزی دست یافتند.

حسن‌ زاده با اشاره به انگیزه بالای بازیکنان گفت: هندبالیست‌ های خراسان رضوی مصمم هستند در دیدار آینده مقابل تیم یزد به پیروزی برسند و به جمع چهار تیم برتر کشور راه پیدا کنند.