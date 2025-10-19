به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید راه قدس، دکتر علی حیدری چهارشنبه ۳۰ مهر در تهران برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۵ در محله باغ فیض تهران، آستان مقدس امامزادگان سید جعفر (ع) و حمیده خانون (س) برگزار خواهد شد. دکتر علی حیدری پزشک ایرانی ساکن لبنان، اول آبان ۱۴۰۳ در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسید. پیکر این شهید جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳ پس از تشییع در قم، بنا بر وصیتش، در یکی از صحن‌های حرم امام خمینی (ره) به خاک سپرده شد.