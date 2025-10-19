پخش زنده
دانش آموزان مهابادی در زنگ انشا از فواید بهره برداری انرژی صلح آمیز هستهای نوشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، دانش آموزان یکی از مدارس مهاباد در زنگ انشاء، فایدههای انرژی هستهای در زندگی بشر را باهم مرورکردند.
دانش آموز یادگرفتند که داشتن انرژی هستهای میتواند ایران اسلامی را در حوزههای مختلف صنعتی و در بخشهای پزشکی هستهای، کشاورزی، تولید برق هستهای و دیگر حوزههای صلح آمیز یاری کند.
دانش آموزان هرکدام بخشی از آثار استفاده صلح آمیز هستهای را در دفتر مشق انشای خود نوشتند.