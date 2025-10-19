به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی در گفت‌و‌گو با خبر خوزستان با اشاره به از اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دارای چراغ زنون، نور سفید خیره کننده و نقص سیستم روشنایی در محور‌های مواصلاتی استان افزود: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون بیش از ۱۰ هزار خودرو در محور‌های استان اعمال قانون شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۸۰۰ خودرو در محور‌های برون شهری خوزستان نیز به علت استفاده از چراغ زنون توقیف شده‌اند، اظهار کرد: استفاده از چراغ‌های زنون و نور‌های شدید خیره کننده علاوه بر آنکه مغایر با ضوابط فنی خودرو است می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی در ساعات شب می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان خاطر نشان کرد: در این طرح مأموران پلیس راه با خودرو‌هایی که دارای تغییر در سیستم روشنایی و استفاده از نور‌های غیرمجاز هستند، به شدت برخورد و به‌علت تغییر در وضعیت استاندارد خودرو علاوه بر اعمال قانون، توقیف خواهند شد.

سرهنگ رحیمی گفت: متأسفانه برخی رانندگان با هدف زیبایی ظاهری با افزایش میدان دید اقدام به نصب چراغ‌های زنون می‌کنند در حالی که شدت نور این چراغ‌ها موجب آزار چشم دیگر رانندگان و ایجاد خطر در عبور و مرور شبانه می‌شود.