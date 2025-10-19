پخش زنده
امروز: -
نمایندگان هندبال ایران در نخستین گام بازیهای آسیایی جوانان، مقابل تایلند به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران امروز در نخستین بازی خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به مصاف تایلند رفت و این تیم را با نتیجه ۱۲-۴۲ درهم کوبید تا گام اول خود را محکم بردارد.
تیم ایران که یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابتها به شمار میرود، در این دیدار که در سالن «امالحصم» منامه برگزار شد در نیمه نخست نمایش دلپذیری از هماهنگی در حمله و دفاع ارائه کرد و مقتدرانه با برتری ۲۰ بر ۳ به رختکن رفت.
سفیدپوشان ایران در نیمه دوم نیز بازی درخشان خود را ادامه دادند تا در نهایت با برتری ۱۲-۴۲ به اولین پیروزی خود برسند.
در دو دیدار دیگر قبل از بازی ایران و در بخش پسران، چین ۲۵-۴۰ امارات متحده عربی را شکست داد و مالدیو ۷ - ۷۱ نتیجه را به عربستان سعودی واگذار کرد.
در دیگر دیدارهای روز نخست، عصر امروز کویت با قزاقستان و هنگ کنگ با بحرین دیدار میکنند.
تیم هندبال جوانان ایران فردا استراحت میکند و سهشنبه در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این بازیها چین را پیش رو دارد.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، اما مسابقات رشته هندبال و چند رشته دیگر از امروز آغاز شد.