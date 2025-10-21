پخش زنده
با مشخصشدن ارزیابی برنامههای ششماهه اول سال از سوی صدای استانها مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از همکاران برتر واحد صدا تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی از همکارانی که در ارزیابی صدای استانها در نیمسال اول ۱۴۰۴ موفق به کسب امتیاز برتر (بالای ۷۵ امتیاز) شدند، تقدیر کرد.
ناصر حجازیفر با بیان اینکه همکاران واحد صدای آذربایجان غربی با کسب رتبه برتر در بین دیگر استانها، مایه مباهات هستند، گفت: به همه عزیزان برگزیده تبریک گفته و برای تمامی همکاران واحد صدا آرزوی موفقیت و درخشش روزافزون دارم.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی بهمنظور ارجنهادن به تلاشهای مستمر عوامل برنامهساز و انگیزه مضاعف برای ارتقای کیفیت تولیدات رادیویی از عوامل برنامههای سعادت سارایی، برکت لی سحر، کنداکتور پخش، رادیونما، بیرآخشام بیر سلام، اجابت چاغلاری، مسابقه یاریش، ماهبانو، کندیمیز، سلام یاشایش، سئوگی سارایی و حسینیه ایران با اهدای جوایزی تقدیر کرد.