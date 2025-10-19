بانوان البرزی در حمایت از مهدیه اسفندیاری و محکومیت بازداشت او تجمع کردند و خواستار آزادی بانوی ایرانی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، طلاب حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز، با الهام از سیره حضرت زینب(س)، در برابر ظلم و بی‌عدالتی سکوت نخواهند کرد و صدای رسای حق‌طلبی را به گوش جهانیان خواهند رساند.

در بیانیه طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز آمده است:ما طلاب، مدیران و اساتید حوزه علمیه خواهران استان البرز، بازداشت غیرقانونی و رفتار تحقیرآمیز با بانوی محجبه ایرانی، خانم مهدیه اسفندیاری را مصداق روشن نقض آزادی‌های دینی، حقوق بشر و کرامت زن مسلمان می‌دانیم و این اقدام دولت فرانسه را به شدت محکوم می‌کنیم. امروز جهان به روشنی می‌بیند که غربِ مدعی آزادی، در برابر باور دینی و ارزش‌های الهی تاب ایستادگی ندارد و از پوشش اسلامی زن مسلمان احساس تهدید می‌کند.

طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز اعلام می‌دارند که حجاب، نماد هویت زن مسلمان و سنگر دفاع از ارزش‌های الهی است؛ و هرگز اجازه نخواهند داد که حجاب و ایمان، در معادلات سیاسی و تبلیغاتی قدرت‌های استکباری قربانی شود.

ما از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم در برابر این ظلم آشکار سکوت نکرده و آزادی فوری خانم اسفندیاری را در دستور کار قرار دهند. همچنین از بانوان مسلمان در سراسر جهان می‌خواهیم با حفظ همبستگی و هوشیاری، در برابر تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کنند.

طلاب حوزه علمیه خواهران استان البرز ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تأکید می‌کنند که حجاب و عفاف، نه محدودیت بلکه افتخار زن مؤمن است و ملت ایران در برابر هرگونه توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی، با قدرت و وحدت خواهد ایستاد.