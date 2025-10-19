در شورای نظارتی که با حضور نمایندگان استان مرکزی برگزار شد، دغدغه‌های ملی، استانی و محلی از جمله آلودگی هوا، استانداردسازی ساخت و ساز‌ها و نظارت بیشتر بر دستگاهها طرح شد.

طرح دغدغه‌های ملی، استانی و محلی با حضور نمایندگان استان مرکزی

طرح دغدغه‌های ملی، استانی و محلی با حضور نمایندگان استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در بازدید از شهرک صنعتی خیرآباد پیگیر میزان توسعه و بهبود زیرساخت‌های آن شد.

محمد بیات با بیان این که حل مشکلات دغدغه اصلی شورای نظارتی استان است، خبر افزود: شورای نظارتی استان مرکزی که با ضحور نمایندگان شهر‌های مختلف استان برپا شد فرصتی برای طرح و رفع دغدغه‌های مختلف استان است.

بیات با بیان اینکه هدف اصلی رفع مشکلات برای توسعه استان است افزود: استان مرکزی دارای ظرفیت‌های لازم و بالا برای توسعه و ایجاد امکانات بیشتر برای مردم استان است که نمایندگان نیز با پیگیری مصوبات و مسائل خواستار آنند.

در این نشست نمایندگان شهر‌های استان به طرح دغدغه‌های ملی، استانی و شهرستان هی زیرمجموعه خود پرداختند.

حجت‌الله درودگر به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی هم با بیان اینکه برگزاری چنین نشست‌هایی مفید و برای کاهش مشکلات مردم راهگشاست گفت: باید در هر جلسه مسئله‌ای طرح و با همت همه جانبه برای رفع آن تلاش کرد تا در پایان سال بتوان چند مشکل عمده را برطرف کرد.

جلوگیری از فساد مالی در برخی صنایع و مجموعه‌های بزرگ، آلودگی هوا، استانداردسازی ساخت و ساز‌ها و نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها و به خصوص شرکت‌ها از جمله دغدغه‌هایی بود که از سوی نمایندگان طرح شد.