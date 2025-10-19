پخش زنده
سه مورد تخلف در کمربندی خاتمالانبیاء و محور ارومیه–اشنویه شناسایی و اطفا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی گشت و پایش میدانی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، سه مورد پسماندسوزی در مناطق مختلف حاشیه شهر شناسایی و بلافاصله اطفا شد.
مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این موارد در محدوده کمربندی خاتمالانبیاء و محور ارومیه–اشنویه مشاهده و با اقدام سریع نیروهای یگان حفاظت خاموش شد.
وی افزود: پرونده تخلف برای عاملان پسماندسوزی تشکیل شده و برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار دارد.
خانی با اشاره به پیامدهای خطرناک این اقدام اظهار داشت: پسماندسوزی موجب انتشار آلایندههای سمی و تهدید جدی برای سلامت شهروندان است و دستگاههای متولی با قاطعیت با هرگونه آلودگیزا مقابله خواهند کرد.