سه مورد تخلف در کمربندی خاتم‌الانبیاء و محور ارومیه–اشنویه شناسایی و اطفا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی گشت و پایش میدانی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، سه مورد پسماندسوزی در مناطق مختلف حاشیه شهر شناسایی و بلافاصله اطفا شد.

مختار خانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این موارد در محدوده کمربندی خاتم‌الانبیاء و محور ارومیه–اشنویه مشاهده و با اقدام سریع نیرو‌های یگان حفاظت خاموش شد.

وی افزود: پرونده تخلف برای عاملان پسماندسوزی تشکیل شده و برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار دارد.

خانی با اشاره به پیامد‌های خطرناک این اقدام اظهار داشت: پسماندسوزی موجب انتشار آلاینده‌های سمی و تهدید جدی برای سلامت شهروندان است و دستگاه‌های متولی با قاطعیت با هرگونه آلودگی‌زا مقابله خواهند کرد.