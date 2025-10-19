به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهبهان گفت: در ساعت ۱۲:۵۷ امروز یک شنبه (۲۷ مهر) گزارشی مبنی بر ضعف و بی‌حالی یک فرد در ارتفاعات منطقه کوهستانی دهستان حومه، حوالی امام‌زاده شنی مهر و پنج نادربیگ، از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان اعلام شد.

حسین مرشد بهبهانی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امدادی از مرکز پاسخگویی اضطراری بهبهان با دو دستگاه خودروی عملیاتی (دوکابین و سواری) به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به مصدوم، اقدامات اولیه شامل ارزیابی وضعیت، تثبیت و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی را انجام داده و فرد حادثه‌دیده را که دچار ضعف و بی‌حالی ناشی از گرمازدگی بود، به منطقه‌ای امن منتقل کردند. مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، جهت ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ شد.