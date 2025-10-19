پخش زنده
روستای یوسفکند مهاباد صاحب کانون علمی، فرهنگی و تبلیغی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد درآیین افتتاحیه این کانون گفت: با توجه به شرایط خاص جامعه و تهدیدات رسانهای که از طرف دشمنان متوجه جوانان و نوجوانان جامعه است، کانونهای علمی، فرهنگی و تبلیغی باید در سطح شهرستان و روستاها تشکیل شود.
حجتالاسلام رضا ابراهیمی بر بهره گیری از ظرفیت این مراکز در کاهش آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی تاکید کرد و افزود: برای پیشرفت نوجوانان و جوانان، نیاز به حمایت مادی و معنوی مسئولان و مردم داریم تا شاهد پیشرفت وتوسعه فرهنگی و علمی بیشتر شهرستان باشیم.
خانم استاد رحمانی مربی و سرپرست کانون علمی، فرهنگی و تبلیغی یوسفکند هم گفت: دراین کانون کلاسهای ریاضی، زبان انگلیسی، هوش مصنوعی، برنامه نویسی، رزین و چرم دوزی برای کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل میشود.
خانم حسینی اصل مدیر کانون علمی، فرهنگی و تبلیغی یوسفکند هم گفت: این کانون با هدف آموزش و تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان و جوانان تشکیل شده تا بتوانند با توجه به خواستهها وعلاقه خودشان از این کلاسها استفاده کنند.
با افتتاح این کانون علمی، فرهنگی و تبلیغی تعداد کانونهای شهرستان به ۱۵ کانون افزایش مییابد.