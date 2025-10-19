پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از تحویل یک قطعه پرنده از گونه کمیاب جغد انبار به این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی افزود:این گونه کمیاب که از ناحیه بال چپ و یک پا مصدوم شده است توسط یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش به محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل شد.
خانی با اشاره به ویژگیهای این گونه گفت:جغد انبار یا جغد سفید با نام علمی Tto alba یکی از زیباترین جغدهای ایران است. این پرنده به دلیل لانهسازی در مناطق مسکونی، انبارها و سولهها به این نام شناخته میشود؛ صورت سفید و قهوهای رنگ به شکل قلب دارد و عمدتاً از مهرهداران کوچک مانند جوندگان، بهویژه موشها، و گاهی پرندگان کوچک تغذیه میکند.
وی تاکید کرد: پرنده به دلیل عدم توانایی پرواز نیازمند تیمار و مراقبت است و فرآیند تیمار آن در حال انجام است و پس از بهبود و حصول اطمینان از سلامتی در طبیعت و زیستگاه مناسب رهاسازی خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در پایان یادآور شد: عموم علاقمندان و دلسوزان حیات وحش در صورت مشاهده حیات وحش آسیب دیده و مواردی مانند حیوان آزاری میتوانند موضوع را به این اداره و یا سامانه سراسری ۱۵۴۰ اطلاع دهند.