مبینا حیدری در رقابت‌های کاراته کسب سهمیه قهرمانی جهان در پاریس، با پیروزی مقابل حریفانش صاحب دهمین سهمیه جهانی ایران شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبینا حیدری، کاراته کای وزن منهای ۶۸ کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران، در مرحله حذفی رقابت‌های کسب سهمیه جهانی در پاریس، با شکست چهار بر یک «آن ماری موسکوئرا» از کلمبیا دهمین سهمیه جهانی ایران در رقابت‌های جهانی را کسب کرد.

او در دور مقدماتی نمایندگانی از جمهوری چک، بلاروس و فنلاند را شکست داده بود.

تیم ایران در مسابقات کسب سهمیه جهانی که به میزبانی پاریس برگزار شد، با فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، مبینا حیدری و امیررضا برزویی در کومیته سه سهمیه جهانی به سهمیه‌های قبلی خود اضافه کرد.

مسابقات جهانی کاراته اواخر آبان در مصر برگزار می‌شود.