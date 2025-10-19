پخش زنده
امروز: -
مراسم سومین سالگرد شهادت شهید امنیت علی نظری، یک آبان در بهشت هاجر ملایر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه ناحیه ملایر گفت: شهید علی نظری نماد ایثار و استقامت در مسیر دفاع از امنیت این مرزوبوم است و برگزاری چنین مراسمی ادای دین به خون پاک شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
علیاصغر فارسی با تجلیل از ویژگیهای اخلاقی و عملی شهید علی نظری، تاکید کرد: این شهید بزرگوار در دوران خدمت، نمونهای از یک مدافع خستگیناپذیر و گمنام امنیت و دغدغهاش آرامش و آسایش مردم بود.
او تصریح کرد: شهدای امنیت با رشادتهای خود، امنیت را که بستری برای پیشرفت و تعالی جامعه است، تضمین و سدی استوار در برابر توطئههای دشمنان این ملک و ملت ایجاد کردند.