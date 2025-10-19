رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: در حالی‌که ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان ۱۴۰۳ به چند برابر کل نقدینگی کشور رسیده، ضریب نفوذ واقعی بیمه تنها ۲ درصد است و بیش از ۹۰ درصد منازل کشور حتی بیمه آتش‌سوزی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرویز خسروشاهی رئیس‌کل بیمه مرکزی در همایش «اکوبیمه» با موضوع «راهبرد‌های سیاست‌گذار در تقویت نقش بیمه در شرایط تورمی»، به توصیف وضع موجود صنعت بیمه و چالش‌های آن پرداخت.

وی صنعت بیمه ایران را شامل ۴۲ شرکت (یک دولتی و ۴۱ غیردولتی) با ۱,۶۰۷ شعبه و ۲۵ هزار شاغل مستقیم اعلام کرد. شبکه بیمه‌ای کشور نیز با بیش از ۱۰۳ هزار نماینده و ۱,۵۵۸ کارگزار فعالیت دارد.

خسروشاهی حجم حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۳ را ۴۴۰ همت عنوان و تصریح کرد: «۷۷ درصد این رقم سهم شرکت‌های غیردولتی است».

در همین سال، شرکت‌های بیمه ۲۶۰ همت خسارت پرداخت کردند که سهم بخش‌های شخص ثالث و درمان به ترتیب ۱۰۷ و ۱۰۳ همت بوده است.

ضریب نفوذ واقعی بیمه؛ تنها ۲ درصد

خسروشاهی گفت: «ضریب نفوذ اسمی بیمه در اقتصاد ایران ۲ درصد است و پس از تعدیل تورمی نیز در همین محدوده باقی می‌ماند؛ یعنی بیمه در برابر تورم رشد نکرده است.»

او از فقدان پوشش بیمه‌ای جدی در کشور خبر داد: «۹۴ درصد واحد‌های مسکونی بیمه آتش‌سوزی ندارند؛ در بیمه شخص ثالث ۳۰ درصد، در بیمه بدنه ۸۰ درصد و در بیمه درمان حدود ۳۰ درصد خلا پوشش وجود دارد.»

به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی، ذخایر مالی بیمه‌ها در پایان سال ۴۴۰ همت بوده و ۲۴۷ همت آن صرف سرمایه‌گذاری در سپرده، اوراق و سهام شده است.

وی افزود: «ارزش تعهدات شرکت‌های بیمه در پایان سال گذشته حدود ۴۸۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود که چند برابر کل نقدینگی کشور است.»

خسروشاهی سهم ایران از کل بازار ۷,۲۰۰ میلیارد دلاری بیمه جهان را تنها ۰.۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: «۸۱ درصد این بازار در اختیار کشور‌های توسعه‌یافته و ۱۰ درصد مربوط به چین است.»

چالش‌های تورمی و مالی

به گفته خسروشاهی، سه متغیر کلان—رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی—مستقیماً بر ترازنامه بیمه‌ها اثر دارد.

او خاطرنشان کرد: «در بیمه‌های معتبر جهانی نسبت مطالبات به دارایی تقریباً صفر است، اما در ایران این نسبت ۳۶ درصد است.»

همچنین حدود ۶۹ درصد بدهی‌ها ذخایر بیمه‌ای است که شدیداً از نوسان نرخ بهره و ارز اثر می‌پذیرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: «در اقتصاد تورمی نمی‌توان حق‌بیمه را با تکیه بر داده‌های گذشته تعیین کرد؛ باید مدل‌های قیمتی مقاوم به تورم طراحی شود.»

او هشدار داد تورم نه‌فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی است و رفتار بیمه‌گذاران را نیز دگرگون می‌کند.