به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ستاد هماهنگی یوم‌الله ۱۳ آبان در استانداری اصفهان گفت: با مشارکت فراگیر اقشار مختلف، این روز باید به نمایشگاه عظیم مردمی در مقابله با ظلم و جنایت‌های جهانی تبدیل شود.

علیرضا ناجی با اشاره به وضعیت غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر ادامه داد: شعار امسال یوم‌الله ۱۳ آبان متحد و استوار در برابر استکبار است.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری این مراسم از شهریور آغاز شده و با مشارکت تمام نواحی آموزش و پرورش، مقرر شده تا تمامی برنامه‌های مدارس استان در روز‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آبان با همین محور برگزار شود.

علیرضا ناجی همچنین در خصوص برنامه‌های جانبی این روز نیز گفت: امسال طراحی ویژه‌ای برای محتوای رسانه‌ای مراسم در میدان امام (ره) در نظر گرفته شده، به طوری که شهرداری مسوولیت تبلیغات، مستندسازی، آماده‌سازی فضای میدان و مشارکت محلات را برعهده گرفته و دیگر دستگاه‌ها نیز باید وارد عمل شوند.

در این ستاد همچنین رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان گفت: نخستین برنامه فرهنگی یوم الله ۱۳ آبان از روز پنج‌شنبه این هفته آغاز با مشارکت دانش آموزان سراسر استان آغاز می‌شود.

رجب‌پور از واگذاری بخشی از امور فضاسازی و طراحی محیطی این مراسم به خود دانش‌آموزان خبر داد و گفت: طراحی گرافیکی محیط‌ها، تهیه وسایل و فضاسازی مراسم، امسال به دست دانش آموزان اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود‌های دسته‌جمعی، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع فرار از اشغال، مسابقه ملی عکاسی قاب برتر و بیان دغدغه‌های دانش‌آموزان درباره وضعیت منطقه غرب آسیا در قالب برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است.