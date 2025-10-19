پخش زنده
یومالله ۱۳ آبان امسال با شعار متحد و استوار در برابر استکبار در استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در ستاد هماهنگی یومالله ۱۳ آبان در استانداری اصفهان گفت: با مشارکت فراگیر اقشار مختلف، این روز باید به نمایشگاه عظیم مردمی در مقابله با ظلم و جنایتهای جهانی تبدیل شود.
علیرضا ناجی با اشاره به وضعیت غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر ادامه داد: شعار امسال یومالله ۱۳ آبان متحد و استوار در برابر استکبار است.
وی افزود: برنامهریزیها برای برگزاری این مراسم از شهریور آغاز شده و با مشارکت تمام نواحی آموزش و پرورش، مقرر شده تا تمامی برنامههای مدارس استان در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آبان با همین محور برگزار شود.
علیرضا ناجی همچنین در خصوص برنامههای جانبی این روز نیز گفت: امسال طراحی ویژهای برای محتوای رسانهای مراسم در میدان امام (ره) در نظر گرفته شده، به طوری که شهرداری مسوولیت تبلیغات، مستندسازی، آمادهسازی فضای میدان و مشارکت محلات را برعهده گرفته و دیگر دستگاهها نیز باید وارد عمل شوند.
در این ستاد همچنین رئیس سازمان بسیج دانشآموزی استان اصفهان گفت: نخستین برنامه فرهنگی یوم الله ۱۳ آبان از روز پنجشنبه این هفته آغاز با مشارکت دانش آموزان سراسر استان آغاز میشود.
رجبپور از واگذاری بخشی از امور فضاسازی و طراحی محیطی این مراسم به خود دانشآموزان خبر داد و گفت: طراحی گرافیکی محیطها، تهیه وسایل و فضاسازی مراسم، امسال به دست دانش آموزان اجرا میشود.
وی افزود: برنامههای متنوعی از جمله اجرای سرودهای دستهجمعی، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع فرار از اشغال، مسابقه ملی عکاسی قاب برتر و بیان دغدغههای دانشآموزان درباره وضعیت منطقه غرب آسیا در قالب برنامههای فرهنگی پیشبینی شده است.