تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی بیرجند و اتاق مشترک ایران و افغانستان در خصوص راه‌اندازی شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در حاشیه نشست B۲B تجار ایران و افغانستان گفت: اتاق بازرگانی بیرجند مصمم است این مسیر را ادامه دهد و با برگزاری منظم نشست‌های مشترک، راه‌اندازی شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند و حمایت از پروژه‌های اقتصادی مشترک، زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی دو کشور را در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کند.

خامه‌زر افزود: این نشست با هدف بررسی امکان ایجاد شعبه‌ای از اتاق مشترک ایران و افغانستان در بیرجند برگزار شد و هدف اصلی آن، تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی دو کشور در فضایی صمیمی و کاربردی است.

وی گفت: تجربه نشان داده است که بخش قابل توجهی از همکاری‌های اقتصادی، نه در متن اجلاس‌های رسمی بلکه در حاشیه آن و در قالب نشست‌های تخصصی و گفت‌و‌گو‌های رو‌در‌رو شکل می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند افزود: در این دوره از نشست‌ها، میز‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های صنعت، معدن، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی برگزار شد و فعالان مرتبط هر بخش به معرفی توانمندی‌ها، نیاز‌ها و فرصت‌های همکاری مشترک پرداختند.

خامه‌زر با بیان اینکه ترکیب متنوعی از شرکت‌ها و کارآفرینان از سراسر کشور در این برنامه حضور داشتند، گفت: این نشست‌ها به‌صورت هدفمند طراحی شد تا فعالان اقتصادی از دو طرف بتوانند با همتایان خود دیدار کرده و مسیر‌های جدیدی برای تبادل کالا، خدمات و سرمایه تعریف کنند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از دستاورد‌های این ارتباطات افزود: برای مثال، هیأتی از استان چهارمحال و بختیاری که در حوزه برق، الکترونیک و تولید تجهیزات روشنایی فعالیت دارد، در حاشیه همین نشست با یکی از گروه‌های اقتصادی افغانستان مذاکره کرده و مقدمات همکاری مشترک در حال شکل‌گیری است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن قدردانی از حضور گسترده فعالان اقتصادی ایرانی و افغان در نمایشگاه و اجلاس بیرجند افزود: این رویداد با حضور چهره‌های برجسته ملی و بین‌المللی برگزار شد و خوشبختانه مورد استقبال گسترده شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

وی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش استان خراسان جنوبی را در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان بیش از پیش پررنگ کند.