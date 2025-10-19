پخش زنده
امروز: -
رقابتهای واترپلوی زیر ۱۴ سال کشور در منطقه جنوب با معرفی تیمهای برتر و حضور در دسته برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات واترپلو نوجوانان زیر ۱۴ سال حضور ۱۰ تیم در مبارکه اصفهان برگزار شد.
در پایان این رقابتها ۳ تیم برتر راهی رقابتهای دسته برتر شدند و ۷ تیم دیگر به مسابقات دسته یک راه یافتند.
در پایان این مرحله از مسابقات تیمهای خوشبخت اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان و یزد با ایستادن بر سکویهای اول تا سوم راهی رقابتهای دسته برتر واترپلوی زیر ۱۴ سال کشور شدند.
نوجوانان واترپلوی کشور حالا با کسب تجربه و مهارتهای بیشتر قرار است هم در آیندهای نزدیک با حضور در تیم ملی در رقابتهای بین المللی حضور پیدا کنند.