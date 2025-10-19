محور کرج چالوس به مدت ۲۴ ساعت مسدود است
محور کرج چالوس یکشنبه شب به دلیل کوچ فصلی عشایر و تردد احشام در محدوده کندوان بهصورت موقت بسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت ۲۲ امشب، تردد در محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال متوقف و به مدت ۲۴ ساعت ادامه دارد و عبور و مرور تنها برای ساکنان محلی و خودروهای دارای مجوز دسترسی امکانپذیر خواهد بود.
سرهنگ پیمان کرمی افزود: این تصمیم بهمنظور حفظ ایمنی عشایر در حال کوچ و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تردد احشام در محدوده کندوان اتخاذ شده است،با توجه به این شرایط، آزادراه تهران - شمال نیز بهطور کامل مسدود خواهد بود.
رئیس پلیس راه البرز تاکید کرد: تردد برای افراد محلی و مسافرانی که قصد سفر تا دهانه جنوبی تونل کندوان وبالعکس را دارند، امکانپذیر است.
کرمی از رانندگان و مسافران خواست با رعایت توصیههای ایمنی، از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کرده و برای تردد به استان مازندران از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و رشت استفاده کنند.