به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در این دوره از رقابت‌ها که با حضور ۳۵۶ ورزشکار از سراسر کشور برگزار می‌شود، زنجان نمایندگان خود را در اوزان مختلف به روی تاتامی می‌فرستد تا در سه روز مسابقه برای کسب مدال و نمایش توانمندی‌های خود به میدان بروند.

مربیگری تیم نونهالان استان بر عهده زینب پیری و زهرا اجلی نیز به عنوان سرپرست تیم را همراهی می‌کنند. همچنین مریم بابایی به عنوان عضو کمیسیون برگزاری مسابقات و سمیرا بیگدلی به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور دارند.

هدف از برگزاری المپیاد استعداد‌های برتر، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی کشور در رده‌های پایه است و تیم جودو استان زنجان نیز با انگیزه و آمادگی کامل در این رویداد ملی شرکت کرده است.