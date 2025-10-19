آغاز برداشت محصولات پاییزه از سطح بیش از هزار هکتار از اراضی دره شهر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر با اشاره به آغاز برداشت محصولات پاییزه گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی مستعد این شهرستان زیر کشت ده نوع محصول زراعی پاییزه رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «زینی وند» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر اظهار داشت: در سال جاری بیش از هزار و هفتصد هکتار از اراضی مستعد شهرستان درهشهر زیر کشت ده نوع محصول زراعی پاییزه رفته است که پیشبینی میشود در این فصل بیش از شانزده هزار تُن انواع محصولات از جمله حبوبات، دانه روغنی کنجد، ذرت، برنج، خیار، سبزی و صیفیجات برداشت شود.
وی افزود: تولیدات امسال علاوه بر تأمین نیازهای داخل استان، حدود ۶۰ درصد از محصولات تولیدی نیز به سایر استانهای کشور عرضه خواهد شد.
شهرستان درهشهر با بیش از ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت و حدود ۱۰ هزار بهرهبردار فعال، از قطبهای مهم کشاورزی استان به شمار میرود و نقش مؤثری در تأمین محصولات زراعی و غذایی منطقه دارد.