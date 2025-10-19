خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «زینی وند» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره‌شهر اظهار داشت: در سال جاری بیش از هزار و هفتصد هکتار از اراضی مستعد شهرستان دره‌شهر زیر کشت ده نوع محصول زراعی پاییزه رفته است که پیش‌بینی می‌شود در این فصل بیش از شانزده هزار تُن انواع محصولات از جمله حبوبات، دانه روغنی کنجد، ذرت، برنج، خیار، سبزی و صیفی‌جات برداشت شود.

وی افزود: تولیدات امسال علاوه بر تأمین نیاز‌های داخل استان، حدود ۶۰ درصد از محصولات تولیدی نیز به سایر استان‌های کشور عرضه خواهد شد.

شهرستان دره‌شهر با بیش از ۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت و حدود ۱۰ هزار بهره‌بردار فعال، از قطب‌های مهم کشاورزی استان به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تأمین محصولات زراعی و غذایی منطقه دارد.