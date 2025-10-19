به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همدان شهری با ریشه‌هایی کهن است و در سکوت موزه هگمتانه، داستانی از دو هزار سال پیش، قلب هر بیننده‌ای را می‌لرزاند.

کارشناس میراث فرهنگی گفت: در پاییز سال ۱۳۹۶، در حین عملیات عمرانی در خیابان باباطاهر همدان، کارگران به طور اتفاقی به یک تابوت سنگی برخوردند، کشفی که باستان‌شناسان را با صحنه‌ای خیره‌کننده رو‌به‌رو کرد، اسکلت یک مرد و یک زن که در آغوش یکدیگر و درون یک تابوت سنگی واحد دفن شده بودند.

زارعی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این دو، زن و شوهری از عصر اشکانیان هستند که بین هزارو۸۰۰ تا ۲ هزارو۲۰۰ سال پیش می‌زیسته‌اند.

او تاکید کرد: نکته جالب اینجاست که این دو در یک زمان دفن نشده‌اند، به نظر می‌رسد ابتدا مرد دفن شده و پس از سال‌ها، استخوان‌های زن برای آرامش ابدی در کنار همسرش قرار داده شده است.

حضور دو النگو از جنس مفرق در کنار زن، نشان از احترام و باور به زندگی پس از مرگ دارد.

اگرچه این صحنه بسیار عاشقانه به نظر می‌رسد، اما این تدفین بیشتر نشان‌دهنده فرهنگ تدفین خانوادگی و جایگاه ویژه زن در جامعه اشکانی است، این تابوت اکنون در موزه هگمتانه، نمادی ملموس از پیوند و میراث کهن این سرزمین است.

پس از قرن‌ها، این زوج اشکانی، امروز نه در مقبره‌ای سنگی، که در قالب داستانی جاودان در کنار یکدیگر مانده‌اند، داستانی که از عشقی سخن می‌گوید که زمان را درنوردیده است.