طرح ملی محیط یار، سفیران سلامت دانشآموزی با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی از مقطع دبستان، در مدرسه شاهد نیک اندیشان یزد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح ملی محیطیار با محوریت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف آموزش رفتارهای مسئولانه نسبت به طبیعت، صرفهجویی در منابع و ارتقای سلامت محیطی در مدارس کشور اجرا میشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با تأکید بر اهمیت آموزش در دوران ابتدایی گفت: اگر قرار است آموزش و فرهنگی ماندگار شکل گیرد که به رفتار تبدیل شود، باید در دوره ابتدایی اتفاق بیفتد. طرح محیط یار فراتر از یک دستور اداری است و مأموریتی مشترک برای پرورش نسلی مسئول، آگاه و دوستدار طبیعت محسوب میشود.
جعفری افزود: این طرح، یک اکوسیستم آموزشی جامع است که با همکاری دو نهاد آموزش و پرورش و محیط زیست، به دنبال تربیت سفیرانی است تا آموختههای خود را به دیگر دانشآموزان و خانوادهها منتقل کنند. سرمایهگذاری در این زمینه، بذر امروز و درخت مسئولیت فرداست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز با اشاره به نقش مهم آموزش در حفظ محیط زیست گفت: اگر در دوران کودکی عشق به طبیعت و رعایت حقوق حیوانات را میآموختیم، امروز شاهد آسیبهای گسترده محیط زیستی نبودیم.
اکبری ادامه داد: خوشبختانه در استان یزد با همکاری تنگاتنگ آموزش و پرورش، گامهای موثری برای نهادینه کردن فرهنگ زیستمحیطی برداشته شده است.
وی تأکید کرد: تغییر رفتار آحاد جامعه منجر به تغییر نگرش و باورهای محیط زیستی میشود و این همان هدفی است که از طریق طرح محیطیار دنبال میکنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد هم اظهار داشت: ما در قبال خانواده، جامعه و مدرسه مسئولیت داریم. همه چیز از مدرسه آغاز میشود و اگر در دوره ابتدایی برنامهریزی درست داشته باشیم، در سایر مقاطع نیز موفق خواهیم بود. طرح محیطیار فرصتی برای تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان است.
دهقان بهاء آبادی تصریح کرد: شخصیت و نگرش دانشآموزان در دبستان شکل میگیرد، بنابراین توجه به آموزشهای محیط زیستی در این سنین نقش مهمی در ساخت آینده دارد.