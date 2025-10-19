به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان رضوی گفت: امسال در استان ده هزار و ۲۲۰ نفر از دانشجویان برای سفر عمره ثبت‌ نام کرده‌ اند که سهمیه‌ های تعیین شده برای این سفر شامل ۵۷۳ نفر از خراسان رضوی و ۶۷ نفر از خراسان شمالی است.

حجت الاسلام ایمانی مقدم ادامه داد: سهمیه خراسان رضوی نسبت به پارسال که ۳۲۰ نفر بود، دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود: دانشگاه آزاد، فرهنگیان و علوم نیز امسال به دانشجویان خود وام‌ هایی ارائه خواهند داد تا بتوانند در این سفر معنوی شرکت کنند.

ایمانی مقدم با اشاره به فضیلت گفت: هفت دور طواف یعنی اطاعت عاشقانه خدا که این اطاعت رکن ولایت است و در هر قدم آن، قلب زائر آماده می‌ شود و برای هر گام زائر ثوابی نوشته می‌ شود و گناهی محو می‌ شود.

وی به فضیلت زیارت خانه خدا اشاره کرد و گفت: «خدا به حضرت ابراهیم دستور داد بر بالای کوه صفا فریاد بزند و مردم موحد را به حج دعوت کند که این، دعوتی برای کل تاریخ بود و هر کس که در عالم زر به این دعوت لبیک گفته باشد، توفیق زیارت خانه خدا نصیبش خواهد شد.

در ادامه، ایمانی مقدم با اشاره به روایات گفت: «فضیلت زیارت اباعبدالله ثواب هزار حج مقبول دارد و امام جواد (ع) فرموده اند زیارت با معرفت پدرم امام رضا )ع( افضل بر زیارت کربلا با همان تعریف است.»

در ادامه مراسم، نوذری، رئیس اداره گذرنامه استان، از همکاری سرهنگ کلیدری معاون نظام وظیفه استان و معاونت گذرنامه خراسان رضوی قدردانی کرد.

در پایان مراسم، قرعه‌ کشی برای سهمیه سفر عمره انجام شد و ۱۷ نفر انتخاب شدند.

این مراسم با حضور حجت‌ الاسلام ایمانی مقدم، رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ های استان خراسان رضوی، حجت‌ الاسلام شجاع، مدیر حج و زیارت استان و حجت‌ الاسلام احمری، مسئول بعثه مقام معظم رهبری در استان در تالار رودکی دانشگاه فردوسی برگزار شد.