به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان افزود: مطابق قانون انتخابات شورا‌ها و به ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس این داوطلبان تا پایان وقت امروز بیست و هفتم مهر ماه فرصت دارند نسبت ثبت استعفای خود اقدام نمایند و این زمان تمدید نمی‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: همچنین داوطلبان مشمول ماده ۴۱ که می‌خواهند در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا شرکت کنند از بیست و چهارم مهر ماه لغایت سی‌ام مهر ماه فرصت ثبت استعفای خود دارند.

فضل الله پور خاطر نشان کرد: ملاک جمعیت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر اطلاعات آمار نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ و انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها آمار مراکز بهداشتی مناطق روستایی در حوزه‌های انتخاباتی می‌باشد.

وی تاکید کرد: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ماه به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.