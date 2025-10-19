پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ساز و کار تصویب اعطای تسهیلات دوباره به کسب و کارهای پایدار که از امروز اجرایی شده است، نقش مهمی در پایداری اشتغال خواهد داشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دومین کمیسیون تخصصی جلسه شورای عالی اشتغال امروز با حضور معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون ونمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
سید مالک حسینی در این جلسه گفت: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون فعال است از این رو در این نشست مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال را آماده میکنیم.
وی افزود: با توجه به چالشهایی که بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین ناترازیها پیش آمده و تاثیرات آن بر کسب و کارها، در جلسه امروز بر پایدارسازی کسب وکارها و نگهداشت اشتغال هم اندیشی کردیم.
مالک حسینی از آغاز اعطای تسهیلات اشتغال خبرداد و گفت: کسب و کارهایی که از این تسهیلات استفاده کردند میتوانند با دارا بودن دو شرط باردیگر از ان استفاده کنند.
معاون توسعه اشتغال گفت: پایدار بودن کسب و کار به مدت سه سال و همچنین به کارگیری نیروی رسمی از شروط دریافت این تسهیلات کارفرمایی خواهد بود.
حسینی افزود: سقف این نوع تسهیلات کارفرمایی ۵ میلیارد تومان است که با توجه به دستگاه درخواست کننده اعطاء میشود.
وی گفت: این تسهیلات دوباره مزایایی دارد، اینکه بنگاه اقتصادی بعد از سه سال به پایداری رسیده و کارفرما در دور جدید میتواند کسب وکارش را توسعه دهد که قطعا از شروع یک کسب و کار جدید کم هزینهتر خواهد بود.