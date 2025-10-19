مردم نیک اندیش استان زنجان می توانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ به این پویش ملی بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اعلام کرد: «بساز مدرسه» سکویی است برای سامان دهی ارتباط میان تمام کسانی که دلشان برای آینده فرزندان ایران جان می‌تپد. بساز مدرسه دریچه‌ای است برای آنکه همه و هرکسی در حد توان خود دستی برای ساختن مدارس ایران بالا بزند.

در این پویش زمینه‌های مشارکت در زمینه مشارکت نقدی در طرحها، اعلام آمادگی برای تامین نیازمندی طرحها، مشارکت غیر نقدی با اهدای کالا و خدمات و سایر توانمندی‌ها، کمک در جلب شمارکت مردم با سفیر شدن در طرحها و همکاری در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد.

همچنین «بساز مدرسه» درگاهی برای پیگیری و حمایت از خیرین مدرسه ساز است تا ارتباط آنان را با مراجع ذی ربط آسان و مستمر کند.

براساس این گزارش، مردم خیر اندیش از طریق مراجعه به سایت https://besazemadrese.ir و یا با ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا با شماره گیری #۲۴* به این پویش ملی بپیوندند.