رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: پیش بینی میشود باغداران گیلانی امسال حدود ۲ هزار و ۹۰۰ تن خرمالو از باغ هایشان برداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: برداشت خرمالو از ۲۷۵ هکتار باغهای گیلان آغاز شده و پیش بینی میشود امسال ۲ هزار و ۹۰۰ تن خرمالو به ارزش حدود ۱۱۰ میلیارد تومان از باغهای خود برداشت کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین باغهای خرمالو در شهرستانهای رودسر، لنگرود، املش، تالش، رضوانشهر و رشت قرار دارد، افزود: برداشت خرمالو از اواخر مهر در گیلان آغاز شده و تا پایان آذر در استان ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه خرمالوی محلی، اصلاح شده و رقم کن از ارقام خرمالوی کشت شده در استان است، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم گیلان، خرمالوی استان کیفیت بالایی دارد و به صورت تازه خوری مصرف میشود.