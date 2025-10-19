پخش زنده
استاندار قم از آغاز نشستهای محله محور در سطح شهر قم برای بررسی میدانی مشکلات و نیازهای هر محله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، در دومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که امروز با حضور مدیران مختلف دستگاه های استان، در استانداری قم برگزار شد، اکبر بهنام جو با تأکید بر ضرورت تلاش همه دستگاهها در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: موضوع جمعیت از اولویتهای اساسی کشور است.
وی با اشاره به تدوین برنامه جامع حمایت از ازدواج، فرزندآوری، کاهش طلاق و درمان ناباروری افزود: این برنامه ظرف دو هفته آینده با محوریت ادارهکل امور بانوان استانداری و همکاری دستگاههای اجرایی تهیه و ارائه میشود تا اقدامات استان هدفمندتر شود.
استاندار قم گفت: برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، باید هم در بخش مشوقهای مادی از جمله تسهیلات و واگذاری زمین، و هم در حوزه فرهنگی و آموزشی، فعالیتهای مؤثری انجام گیرد تا انگیزه خانوادهها تقویت شود.
بهنامجو همچنین از آغاز نشستهای محله محور در سطح شهر قم برای بررسی میدانی مشکلات و نیازهای هر محله خبر داد و گفت: در این نشستها با مشارکت مردم و همکاری دستگاهها، موضوع جمعیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی بهصورت محلی پیگیری میشود.