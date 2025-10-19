دبیر هیئت مدیره باشگاه پاس همدان، از تغییرات در بخش فنی و مربیگری این تیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمود کاتبی با اشاره به تساوی در دیدار نخست و شکست خانگی تیم فوتبال پاس همدان در هفته دوم لیگ دسته دو برابر دنای یاسوج افزود: همانطور که سرمربی تیم فوتبال اختیار تغییر ارنج داخل زمین را دارد، مدیریت باشگاه هم به علت نتایج نه چندان مطلوب در دو هفته ابتدایی تصمیم گرفت، با قدردانی از زحمات امید طیری، وی را از سرمربیگری برکنار و هدایت تیم را به یک گروه فنی با عنوان مدیریت پیمان، با سرپرستی میثاق معمارزاده، دروازه بان اسبق تیم پرسپولیس بسپارد.

او همچنین تاکید کرد: میثاق معمارزاده تا پس فردا، برنامه‌های خود را به مدیریت باشگاه پاس ارائه خواهد داد، تا در صورت تایید در کمیته فنی درباره وی تصمیم گرفته شود.

هم اکنون علی اکبر پورمسلمی، محمد بهگندم و هادی بلوری نوین عضو کمیته فنی تیم فوتبال پاس همدان هستند.

سرپرست کادر فنی تیم پاس هم با اشاره به بازی هفته سوم این تیم با تیم خوب نفت مسجد سلیمان، روز جمعه ۲ آبان در همدان، گفت: در روز‌های آینده یا یک سرمربی جدید برای تیم پاس انتخاب می‌شود و یا کادر فنی این تیم تقویت خواهد شد.

میثاق معمارزاده افزود: برای دیدار هفته سوم بازیکن محروم نداریم و یکی دو مصدوم تیم هم به بازی می‌رسند و تلاش می‌کنیم با تغییرات روحی روانی و تاکتیکی نتیجه خوبی در دیدار خانگی با نفت مسجدسلیمان کسب کنیم.

او همچنین از خرید چند بازیکن جدید برای تقویت تیم فوتبال پاس خبر داد.